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رقم الخبر: 272227 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
طلب مشترك من الأردن والعراق لاستضافة كأس آسيا

طلب مشترك من الأردن والعراق لاستضافة كأس آسيا

كشف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الاتحادين الأردني والعراقي سيتقدمان بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027.

وأقيمت نسخة 2019 من البطولة في الإمارات، بينما ستقام النسخة المقبلة في الصين في عام 2023.

وقال مسعود إن (الاتحاد الأردني لكرة القدم، خاطبنا بشكل رسمي، لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027).

وأضاف (الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة)، موضحا أنه (بحسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين).

ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وعمان على استضافة البطولة الآسيوية.

 

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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