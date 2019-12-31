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رقم الخبر: 272226 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
ايران تخوض التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة
الاسبوع المقبل في الصين ..

ايران تخوض التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة

يتوجه المنتخب الوطني الايراني للكرة الطائرة يوم الجمعة المقبل الى الصين لخوض التصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020

وستقام هذه التصفيات في مدينة جيانغمن الصينية، وتضم المجموعة كلا من ايران والصين وكازاخستان وتايوان، فيما تضم المجموعة الثانية كل من (استراليا – الهند – كوريا الجنوبية وقطر).

وستخوض ايران اولى مبارياتها امام تايوان يوم الثلاثاء المقبل 7 يناير، والثانية امام كازاخستان الاربعاء 8 يناير، والثالثة والاخيرة امام البلد المضيف الصين يوم الخميس 9 يناير.

وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات هذه التصفيات:

الثلاثاء: 7/1/2020

قطر – الهند

استراليا – كوريا الجنوبية

الصين – كازاخستان

ايران - تايوان

الاربعاء: 8/1/2020

استراليا – قطر

كوريا الجنوبية – الهند

ايران - كازاخستان

الصين – تايوان

الخميس: 9/1/2020

الهند – استراليا

قطر – كوريا الجنوبية

تايوان – كازاخستان

ايران – الصين

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء - الوفاق خاص
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