أكد مدير مركز «ابن سينا» التخصصي لعلاج العقم والإجهاض المتكرر الدكتور «علي صادقي تبار»، أن مشكلة العقم في إيران انتهت، قائلا: تكلفة علاج العقم في إيران اقل من الدول الأخرى.

وصرح مدير مركز «ابن سينا» التخصصي لعلاج العقم والإجهاض المتكرر الدكتور «علي صادقي تبار»: ان هذا المركز من اهم مراكز علاج العقم في إيران وحيث كسب ثقة الزوجين المصابين بالعقم ويلعب دورا محوريا في علاج العقم في إيران بالنظر الى استخدامه اخصائيين في هذا المجال.

وأشار «صادقي تبار» إلى الخدمات التي يقدم المركز مضيفا أن جميع الخدمات التي يحتاجه الزوجان المصابان بالعقم يقدمها مركز «ابن سينا» التخصصي لعلاج العقم والإجهاض المتكرر.

وشدد على ان هذا المركز يقدم خدمات كثيرة للزوجين المصابين بالعقم في مختلف مجالات الاجهاض المتكرر والصحة الجنسية والعلاجات الجانبية وأكثر من ذلك.

ونوه بموقع إيران المتميز عالميا في مجال علاج العقم والعلوم الإنجابية، حيث يواكب الأطباء والخبراء الإيرانيون نظرائهم في البلدان المتقدمة، كما ان الأدوات والتقنيات والمعدات والأدوية الخاصة بعلاج العقم في إيران تصنف بين الأفضل في العالم، ومعدل نجاح العلاج نفسه يضاهي أو في بعض الحالات يكون أعلى منه في البلدان المتقدمة.