أحرز جوناثان هوبردو هدفين وصنع مثلهما ليقود فلوريدا بانثرز للفوز 6-5 على مونتريال كندينز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وسجل هوبردو، الذي نشأ في إحدى ضواحي مونتريال، هدف التقدم بعد مرور 13 دقيقة و30 ثانية من الفترة الثانية ثم هز الشباك مرة أخرى بعد 35 ثانية.

وأحرز ألكسندر باركوف قائد بانثرز هدفين وصنع آخر، وأضاف نويل أتشياري هدفه الثامن في ست مباريات كما سجل أيضا مايك ماثيسون مدافع بانثرز بتسديدة أبدلت اتجاهها بعد أن اصطدمت بزميله هوبردو.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس ستارز 4-2 على أريزونا كايوتس بعدما سجل أربعة أهداف في الفترة الثالثة عقب تأخره بهدفين، وتغلب فيلادلفيا فلايرز 2-1 على أنهايم دكس وتفوق فانكوفر كانوكس 5-2 على كالجاري فليمز.

وانتصر شيكاغو بلاكهوكس 3-2 على كولومبوس بلو جاكتس بضربات الترجيح، وفاز نيوجيرزي ديفلز 4-3 على أوتاوا سناتورز.