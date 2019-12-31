وقال المختص في العلاج الاشعاعي السيد هادي مولانا: سرطان البروستاتا هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال الإيرانيين وأحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الذكور في إيران والعالم ويمكن علاجه بسهولة إذا تم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

واضاف: ان أكثر من 8 آلاف ايراني يصابون بسرطان البروستاتا سنويا ومع إطلاق هذه الطريقة الفريدة في إيران، يتم علاج الكثير من مرضى السرطان وتقليل المخاوف لدى الأسر من هذا المرض.

وتابع أخصائي الأشعة: إن العلاج المذكور أعلاه يسمى Painting IMRT Dose، ويتم علاج الخلايا السرطانية عبر تلوينها بدقة باستخدام الخبرات المحلية للأخصائيين الإيرانيين ويتم إكمال عملية علاج المرضى بنجاح.

ووفقاً لمولانا، فإن هذا العلاج ليس فريداً في الشرق الأوسط فحسب، بل يستخدم في عدد ضئيل من الدول المتقدمة.

وأشار إلى الخبرات الكثيرة التي اكتسبها الفريق العلاجي وفق هذا الاسلوب، موضحاً: لقد دخلت الفرق المتخصصة والاطباء الماهرين دورات تدريبية في سويسرا وألمانيا ومهّدت لمعالجة آلاف الإيرانيين من خلال تطبيق المعارف ذات المستوى العالمي في هذا المجال داخل البلاد.

وأكد هذا الطبيب المتخصص في علاج سرطان البروستاتا: على الرغم من أن الحظر الأميركي خلق صعوبات في حياة مرضى السرطان في ايران، إلا ان الأخصائيين المحليين نجحوا في تخفيف معاناة مرضى السرطان في البلاد من خلال استخدام هذا العلاج الفريد فضلا عن معالجة المرضى الأجانب من بلدان في المنطقة حيث يتم تقديم الخدمات الصحية الى دول الجوار أيضاً لتوفير العملة الاجنبية للبلاد في ظل الحظر الشامل.