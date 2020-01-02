أكدت الدكتورة المصرية إسراء أمين أخصائية التغذية والعلاج الطبيعي أن التفاح يعتبر منظفا للأسنان ويقوى اللثة، كما أنه يقلل من معدلات الكوليسترول في جسم الإنسان، ويخلص جسم الإنسان من السموم، حيث إن ثمرة التفاح لها خاصية في مهاجمة الفيروسات، وتقي الإنسان من الإصابة بالإمساك لأنه يساعد على الهضم.

واضافت امين أن ثمرة التفاح الكبيرة تحتوي على 30% من إجمالي الألياف، وهو الحد الأدنى من النسبة اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من النقرس أو الروماتيزم المداومة على تناول ثمار التفاح لأنها تساعد في علاج حالاتهم المرضية، حيث أن أكل ثمرتي تفاح يومياً يقلل من نسب الكوليسترول في الدم حتى 10%، وشرب عصير التفاح ثلاث مرات يومياً يمنع الفيروسات من دخولها لجسم الإنسان، كما يوصي للأشخاص التي تعاني من اضطرابات في الهضم بتناوله قبل الوجبات، وخلط التفاح المبشور مع الزبادي يكون علاجاً مساعداً في حالات الإسهال.

وأشارت اخصائي التغذية إلى أن التفاح يساعد في علاج أصابع القدمين المتورمة والمحتقنة من برد الشتاء وذلك بدق تفاحة مشوية بقشرها وهرسها ومزجها مع قليل من زيت الزيتون وتغطية الأصابع المصابة بها، كما أن الشاي المصنوع من قشر التفاح المجفف مفيد في نزلات البرد، كما يستعمل عصير التفاح كدهان للمحافظة على نضارة ونعومة بشرة المرأة.