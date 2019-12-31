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رقم الخبر: 272219 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بدون مسكنات.. إضافة سحرية تجعل القهوة علاجا للصداع

بدون مسكنات.. إضافة سحرية تجعل القهوة علاجا للصداع

أفادت دراسة أنه يمكن للإنسان أن يستغني عن المسكنات إذا انتابه صداع وذلك عن طريق إضافة سحرية بسيطة للقهوة.

فقد أشارت بوابة «هايل براكسس» العلمية الألمانية، إلى أنه يمكن للمرء تناول قهوة الإسبريسو مع إضافة الليمون إليها للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

وأكدت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن البوابة، على أن قهوة الإسبريسو مع الفاكهة الحمضية تساعد في التخلص من الصداع، فضلا عن أنها مفيدة في حالات الصداع النصفي، وذلك من خلال تناول كوب من قهوة الإسبرسو غير المحلاة مع عصرة نصف ليمونة.

وأضاف المصدر أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي على الصداع، لأنه يمنع تكوين إنزيم يساهم في الشعور بالألم.

كما أن إضافة الليمون تساهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم بشكل عام، لكن الموقع ينصح باستشارة طبيب مختص إذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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