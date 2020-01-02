تشير معظم الأعراض التي تصيب عادة العين إلى شيء بسيط نسبيا ويمكن علاجه، مثل الحساسية أو متلازمة جفاف العين، ولكن بعض الأعراض قد تنذر بإصابة العين بأمراض خطيرة، ومن الممكن أن تزداد حدة المشاكل البسيطة إذا لم نعالجها منذ البداية.

وفي هذا التقرير -الذي نشره موقع «ذا هيلثي» الأميركي- قدمت الكاتبة أماندا جاردنر علامات قد تدل على إصابة عينيك بأمراض خطيرة يجب الانتباه لها:

1- الرمل في العينين: إن الإحساس كما لو أن هناك رملا في عينيك يدل على جفاف العين.

وحسب ستيفاني ماريونو الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الطب «قد يكون هذا الإحساس مصحوبا بعلامات أخرى، مثل وخز في العين، حساسية للأضواء، ودمع العينين، وفي حال كنت دائم التحديق في شاشات الحاسوب أو تقرأ أو تقود فإن العين ستصاب بالجفاف»، وبناء على ذلك أكدت ماريونو على ضرورة التوجه إلى الطبيب، للحصول على العلاج اللازم قبل تفاقم المرض.

2- فلاشات وعوائم العين: أشارت الكاتبة إلى أن البقع التي تظهر عند الرؤية من وقت لآخر تسمى «عوائم العين»، وعادة ما تختفي بمجرد محاولة التركيز عليها. وفي هذا الشأن، يقول الدكتور ماثيو غورسكي إنه «غالبا ما تكون عوائم العين عرضا عاديا بالنسبة للأشخاص المتقدمين في السن، ولكن أي ظهور مفاجئ أو تغيير في العوائم أو الأضواء الساطعة أو ظهور ظل أو ستارة رمادية في الرؤية المحيطية أو الجانبية قد يكون علامة على انفصال الشبكية أو تمزقها». يشار إلى أن شبكية العين هي طبقة من الأنسجة توجد في الجزء الخلفي من العين تتلقى إشارات ضوئية، ويمكن أن تبتعد الشبكية عن مؤخرة عينك عادة بسبب الشيخوخة أو إصابة في العين، وفي حال عانيت من هذه الأعراض ولم تتلق العلاج في أقرب وقت فإن من الممكن أن تفقد بصرك.

3- الهالات والوهج: أوردت ميريديث كليفتو -وهي أستاذة مساعدة في طب العيون بكلية الطب في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل- أنه «كلما تقدمت في السن أصبحت عدستا العينين أكثر كثافة».

وفي هذه المرحلة تبدأ العدسة التي كانت توفر لك رؤية واضحة تماما بتقديم رؤية ضبابية، مما يتسبب في صعوبة الرؤية.

4- الألم: يقول الدكتور غورسكي «إن ألم العين هو أحد الأعراض غير المحددة للغاية، ولكنه دائما ما يكون علامة على المرض، وعادة ما يكون ألم العين الناجم عن تقرح القرنية من معتدل إلى حاد، وغالبا ما يكون مصحوبا بحساسية خفيفة وشعور بأن هناك شيئا ما في العين يتمزق ويحترق، فضلا عن ضعف الرؤية».

ويمكن الإصابة بتقرح القرنية إذا ما اعتدنا على ارتداء العدسات اللاصقة دون الاعتناء بها كما ينبغي.

5- الحساسية للأضواء: وفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون، يمكن أن تكون حساسية الضوء أيضا علامة على الإصابة بهربس العين، ويقول الخبراء في مركز كيلوغ للعيون في ميشيغان إن الإصابة بهربس العين ناتجة عن إصابة العين بفيروس الهربس البسيط، وهو نفس السلالة التي تسبب تقرحات البرد عادة.

6- العيون الدامعة: العيون المائية أو الدمعية قد تكون علامة على الإصابة بحساسية في العين، وكذلك حساسية للضوء، وتكون الحساسية غالبا موسمية نظرا للتفاعل الحاصل مع حبوب اللقاح في الهواء.

7- الرؤية الضبابية: هناك العديد من الأسباب المحتملة لرؤية ضبابية، فقد يعني ذلك أنك تحتاج إلى نظارات أو عدسات لاصقة، وهو أمر يمكن أن يحدث في أي عمر، ومن الممكن أن تدل الرؤية الضبابية على الإصابة بقصور البصر الشيخوخي، وهي صعوبة رؤية الأشياء عن قرب، وتأتي مع تقدم العمر.

8- خطوط متموجة: قالت الكاتبة إن السبب الرئيسي الآخر لفقدان البصر هو الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور غورسكي أن المرض يؤثر على الجزء المركزي من الرؤية، ويمكن أن تشمل الأعراض «رؤية ضبابية أو خطوطا متموجة أو بقعا سوداء مركزية أو تشوهات بصرية مع ظهور صور أصغر أو أكبر».

9- فقدان البصر: فقدان البصر مؤشر على الحاجة للتوجه إما إلى طبيب العيون أو غرفة الطوارئ على الفور.

ووفقا للدكتورة ماريونو، فإن من بين أكثر مسببات فقدان البصر السكتة الدماغية، ويمكن تقليل الأضرار الناجمة عن السكتات الدماغية عن طريق العلاج السريع بأدوية إذابة الجلطات، وقد يكون السبب إما انفصال الشبكية أو انسداد الأوعية الدموية، وفي حالات نادرة ورم في المخ.