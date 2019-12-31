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رقم الخبر: 272217 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
ليكرز يتخطى مافريكس في دوري السلة الأمريكي

ليكرز يتخطى مافريكس في دوري السلة الأمريكي

أحرز أنطوني ديفيز 23 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة، ليفوز لوس أنجلوس ليكرز 108-95 على دالاس مافريكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كنتافيوس كولدويل بوب 19 نقطة خلال مشاركته كبديل مع ليكرز، بينما أحرز دوايت هاوارد كل نقاطه الخمس عشرة في النصف الأول من اللقاء.

وأنهى ليبرون جيمس المباراة مسجلا 13 نقطة، كما مرر 13 كرة حاسمة عشية عيد ميلاده الـ 35.

وأحرز لوكا دونتشيتش 19 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة. وفشل دونتشيتش في ست محاولات لتصويب رميات ثلاثية.

وأضاف ديلون رايت 14 نقطة خلال مشاركته كبديل، بينما سجل كريستباس بورزينجيس 11 نقطة.

اورليانز بيليكانز 127 – هيوستن روكتس 112

اوكلاهوما سيتي ثاندر 98 – تورونتو رابتورز 97

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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