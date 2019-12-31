ربما تكون طبيعة البشر منذ القدم هي الرغبة القوية في السعي وراء الامتلاك فإذا أخفقوا في الوصول انتابهم السخط لهذا السبب يجب التفكير بعناية حول ما نسعى وراءه ومن أهمهم تلك الأشياء الآتية.

1- المال: لا تدّعي أن المال لا يلعب دوراً هاماً في الحياة اليومية بل يكمن الخطأ في السعي وراء تكوين الثروة اعتقاداً بأنها ستحل جميع مشاكلنا ولكن عند إيداعها في البنك ستتوقف عند حد معين ولن تشعر بقيمة أي قرش إضافي.

2- الكمال: يعتقد البعض أن الوصول للمستوى الأفضل في شيء يتطلب كامل روحك وطاقتك كي تصل إليه ولكن عند فشلهم يصيبهم الكثير من العذاب واليأس لذا يجب وضع رؤية واقعية لما تريد الوصول إليه.

3- النجاح: يعتبر التعريف الأساسي للنجاح هو تحقيق هدف معين ولكنه يجعلنا نحكم على الآخرين بسبب افتقارهم إليه أو نخطئ في حق أنفسنا عند الفشل فلا ينبغي أن نطارده لأنه لا يوجد نجاح تام في الحياة ولا يوجد أي فشل.

4- السعادة: لا يمكنك السعي وراء السعادة لأنك لن تحصل عليها في صورتها الخام بل تنتج من حدوث أشياء أخرى فقد تحصل عليها بشكل طبيعي وقد تغيب عنك تماماً لبعض الوقت.

5- الشهرة: هل تود أن تمشي في الشوارع العامة فتجد الناس تهتف باسمك؟ فالشهرة ليست شيئاً جيداً على الدوام فهي لا تضمن لك الثروة أو النجاح أو السعادة الكاملة بل تأتي ومعها الكثير من المشاكل.

6- الممتلكات المادية: قد يدمن البعض الإكثار من شراء الممتلكات المادية ظناً منهم بأنها تضمن لهم السعادة والتمتع بالحياة ولكنه اعتقاد خاطئ فهي تسلب منهم السلام الداخلي لأنها مكلفة وتشتت أذهانهم ولا ينتفعون منها.

7- الحب والصداقة: يمكنك تهيئة ظروفك لمساعدة الصداقة أو الحب بأن يزدهر ولكن لا تضع أملك بأن تلك العلاقة ستستمر إلى الأبد فربما لا يكون الشخص المناسب ولا الوقت المناسب فكن مرناً لتقبل جميع النتائج.

8- الاستقرار: ليس هناك في الحياة استقراراً طيلة الوقت فلا تركن إلى الاستقرار وكن على تقبل تام بتغيرات الحياة المفاجئة وضع في ذهنك الاحتمالات المستقبلية السلبية والإيجابية حتى لا تخدع نفسك.

9-الرغبة في العودة للشباب: نقترب يوماً من الموت كل يوم منذ ولادتنا وهذه هي سنة الحياة لذلك لا تعتاد الشوق إلى الماضي فالعمر يجري سريعاً ولا فائدة من التشبث بالأيام التي مضت ولكن تقبل الشيخوخة باعتبارها أمراً حتمياً.

10- أي شيء لا يمثلك: يمكن تلخيص النقاط السابقة في أنه لا يجب السعي وراء أي شيء لا يمثلك فإذا اعتمدت حياتك على تكوين العلاقات والثروة وجميع العوامل الخارجية الأخرى فسوف تصاب بخيبة أمل كبيرة، فقط اتبع شغفك ولا تكن شخصاً آخر كي لا تقضي حياتك في الندم.