أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ان روسيا قلقة من التوترات المتزايدة التي تشهدها منطقة الخليج الفارسي، وبأن الغرب وبشكل مصطنع يحاول تصعيد الموقف.

واضاف وزير الخارجية الروسي خلال لقاء نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوتر المتزايد في منطقة الخليج الفارسي، والذي يزيد من حدته الغرب بشكل مصطنع.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن إيران وروسيا تقدمتا بمقترحات وخطط لزيادة الأمن والاستقرار حتى يمكن حل الوضع بطريقة ما.

وصرح لافروف بإن روسيا تقدمت بمبادرة سلمية واقترحت إيران خطة هرمز تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية الروسي الى موضوع سوريا، وقال سنناقش جهود البلدين في إطار مفاوضات أستانا.

كما تحدث لافروف خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عن منع إنهيار خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) وقال : كما نعلم تمت الموافقة على مشروع خطة العمل المشتركة بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن نعلم كيف خرجت الولايات المتحدة من هذا المشروع بطريقة فيها الكثير من الغطرسة، في الوقت الذي تحاول منع الأعضاء من تنفيذ قراراته.

وأضاف لافروف: هناك عدد من القضايا التي سنناقشها أيضا حول العلاقات الثنائية ، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والثقافية بناء على اتفاقيات البلدين.