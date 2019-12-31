اعلن مسؤولو المنتخب الاولمبي الايراني بكرة القدم عن اسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الايراني تحت 23 عاماً في تصفيات آسيا لاولمبياد طوكيو.

هذا وتمثلت القائمة بالاسماء التالية: (معراج اسماعيلي – حبيب فرعباسي – مهدي نور اللهي – اميد نور افكن – عارف آقاسي – شاهين طاهر خاني – متين كريم زاده – مهران درخشان مهر – حسين ساكي – مجتبى نجاريان – سينا زامهران – محمد خدابنده لو – رضا دهقاني – مهدي مهدي خاني – امير روستائي – امير حسين حسين زاده – جعفر سلماني – رضا شكاري – علي شجاعي – محمد محبي – مهدي قائدي – رضا جبيرة والله يار صياد منش).

ومن الجدير بالذكر ان مهاجم المنتخب اللاعب المتألق يونس دلفي لم يحصل على اجازة الحضور من ناديه البلجيكي بسبب ان هذه المنافسات تكون في ايام غير ايام الفيفا.