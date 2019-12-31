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رقم الخبر: 272201 تاريخ النشر: كانون الأول 30, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: منوعات  
مجهولون يسرقون سيارة ربما كانت لستالين

مجهولون يسرقون سيارة ربما كانت لستالين

أفادت وزارة الداخلية الروسية، يوم الجمعة، بأن الشرطة تحقق في ملابسات سرقة سيارة سوفيتية قديمة من طراز (زيس) يعتقد أنها كانت ملكا للزعيم السوفيتي، يوسف ستالين.

وأفادت قناة Baza في تطبيق (تلغرام) بأن مجهولين سرقوا، ليلة الخميس إلى الجمعة، سيارة ستالين الفخمة التي يقدر ثمنها بنحو 2.5 مليون يورو.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية في موسكو، إن الشرطة تلقت، في الساعة 12:40 من اليوم، بلاغا بأن مرآبا يقع شمال غربي موسكو، قد تم خلع أبوابه وسرقت منه سيارة نادرة من طراز (زيس).

وأضاف أن فريق تحقيق هرع إلى مكان الحادث. ولم يكشف المكتب عما إذا كانت السيارة تخص ستالين فعلا، وما هي قيمتها ، موضحا أن هوية السيارة وقيمتها ستتم معرفتهما فقط بعد حصول الشرطة على الأوراق الثبوتية لملكية السيارة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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