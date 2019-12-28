*" سائرون" تكشف عن "خيار واحد" لدعم المرشح لرئاسة الوزراء *البرلمان العراقي:" في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة رسمية خلال أسبوع" *القوات العراقية تداهم المناطق الصحراوية غربي البلاد

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي، الجمعة، أن من يتصف بأهل العقل والحكمة لايعطي رأيا جزافا ولايتعامل مع الانفعالات وانما يدرس الامور من جميع الجوانب ومن ثم يقرر، لافتا الى أن المشكلة عبر التاريخ ليس في أهل العقل والحكمة وانما بمن لايسمع لهم، وايضا من يدعي انه منهم وهو على العكس.

وقال الصافي في كلمة له خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، إن "من الضروري ازاء تشعب الامور الحياتية ان يركن الانسان الى اهل العقل والحكمة لمشاورتهم، مبينا ان تجاوز المشورة وتصور الشخص بانه أحاط بكل شيء ويبدأ بالتصرف وفق ذلك المنظور غرورا بالنفس واتكالا على العقل المجرد مع وجود من هو أفضل وأعقل واكثر حكمة يفضي الى الندامة".

واضاف أن "كل شخص يريد ان ينجح في مسيرة حياته سواء على الصعيد الاقتصادي والاسري والاجتماعي والسياسي وغير ذلك وبالتالي فان عليه الترتيب لذلك لضمان سلامة القرار الذي بدوره يحتاج الى رؤية، لافتا الى ان من يتصف باهل العقل والحكمة لايعطي رأيا جزافا ولايتعامل مع الانفعالات وانما يدرس الامور من جميع الجوانب ومن ثم يقرر لضمان سلامة قراره".

وبين ان "الانسان في بعض الحالات يبحث عن ناصح وعن معلم ومرشد وحكيم وعاقل، لافتا الى ان المقصود بالانسان العاقل ليس قبال المجنون بل الانسان الذي يمتاز بقدرته على تشخيص المشكلة وايجاد الحلول لها، مبينا ان اهل العقل والرؤية والحكمة في أي مجتمع يلجأ اليهم الناس للتوجيه بمقدار الانقاذ وحل المشكلة".

وأكد على أن "كل منا بحاجة الى ان يشاور اهل المشورة، كما ان كل منا يحب ان يكبر ليس بالعمر وانما بما عنده من معرفة أو بما يكسبه من اهل العقل والحكمة من معرفة، مستدركا ان الانسان اذا لم تكن لديه المعرفة ولم يعتمد على اهل العقل والحكمة سيبقى صغيرا".

من جهة اخرى كشفت كتلة "سائرون" العراقية عن "خيار واحد" لتحالفها في دعم المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي الإرادة الشعبية.

وقال حسين الجحيشي، النائب عن تكتل "سائرون" العراقي، في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إن "الكتلة الأكبر هي الإرادة الشعبية، فهناك عشر محافظات تظاهرت وخرجت إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وبالتالي فالقرار لهم في اختيار من يمثلهم لرئاسة الوزراء".

وأوضح أن "خطوات الإصلاح بدأت، لكنها بصورة جزئية ونحن نريد استكمال مقومات الإصلاح بصورة حقيقية، بما ينسجم مع تضحيات الجماهير".

وذكر الجحيشي، أن تحالف "سائرون" أكد موقفه في أكثر من مناسبة بعدم المشاركة بأي مفاوضات حول مرشح رئاسة الوزراء، أو تسمية أي شخص من التكتلات الحزبية"، مشددا على أن "مرشح منصب رئيس الوزراء ينبغي أن تنطبق عليه المواصفات التي طالبت بها الجماهير، وهو الخيار الذي سندعمه في سائرون وليس أي شئ آخر".

واعتبر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق من صباح الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم الخميس "رفضا منهم"، فيما دعا كتلة "سائرون" إلى عدم تبني أي مرشح وسلوك منهج "المعارضة الشعبية البناءة".

وكان صالح العراقي قد اقترح الخميس، ثلاثة أسماء هم (مصطفى الكاظمي، رحيم العكيلي، فائق الشيخ علي) لشغل أحدهم منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما أكد أن هذا الاقتراح "لا يعني بالضرورة قناعتنا بهم".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرح، الخميس، للبرلمان "إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح، يرفضه المحتجون، بتشكيل الحكومة".

وأعلن صالح استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف برهم صالح، في خطابه الموجه لمجلس النواب: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضا"، مشيرا إلى أنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح، يرفضه المحتجون، بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى أسعد العيداني".

وأضاف: "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

في السياق علقت رئاسة مجلس النواب العراقي، الجمعة، على رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح والتي لوح فيها بالاستقالة ردا على اصرار الكتل السياسية بتمرير مرشح للحكومة لا يلقى تأييدا من قبل المتظاهرين.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، في بيان، إنه “في حال لم يسحب رئيس الجمهورية رسالته فستعتبر استقالة رسمية خلال أسبوع”.

ميدانياً أعلن قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الأنبار العقيد صلاح العيساوي، الجمعة، بان القوات الأمنية داهمت المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحثا عن مطلوبين.

وقال العيساوي لموقع "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية شرعت بحملة دهم وتفتيش، استهدفت المناطق الصحراوية باتجاه بحيرة الرزازة جنوبي قضاء عامرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة، بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية ومخابئ لأسلحة".

وأضاف العيساوي، إن "القوات الأمنية داهمت تلك المناطق لتطهيرها من خلايا إرهابي "داعش" ومخابئ لأسلحة ضمن خطة القيادات الأمنية تطهير تلك المناطق بالتزامن مع استطلاع طيران الجيش على تلك المناطق"، مبينا أن "عملية المداهمة تأتي لتأكد خلو هذه المناطق من خلايا إرهابيي "داعش" وتطهير المناطق المستهدفة من خطر الأسلحة غير المنفلقة".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سورية للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.