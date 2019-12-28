السفير الفلسطيني في روسيا: من المتوقع أن يزور بوتين بيت لحم في 23 يناير

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي سلوان في القدس المحتلة واليامون غرب جنين بالضفة الغربية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث اعتقلت في وقت سابق الجمعة فلسطينيا في مخيم جنين بالضفة الغربية.

في سياق آخر شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، في جمعة "دماء الشهداء ترسم الطريق"، ضمن فعاليات "مسيرة العودة الكبرى".

وكانت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "دماء الشهداء ترسم الطريق" في مخيمات العودة، مساء الجمعة.

وأكدت الهيئة الوطنية الفلسطينية مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط "صفقة القرن" المزعومة.

وشددت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، وعلى ضرورة المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وطالبت الهيئة المواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، وهي حماية الحق في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة، والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.

إلى ذلك صرح السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلسطين في 23 يناير القادم.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول موعد زيارة الرئيس بوتين إلى البلاد، الجمعة: "يوم 23 كانون الثاني/يناير في بيت لحم".

وفقا له، ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني صرح، في وقت سابق، أنه دعا بوتين إلى بيت لحم في عيد الميلاد.

وصرح مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين بأنه تم تلقي الدعوة وسيتم النظر فيها.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس 2020.

وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه غدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوات.

وأعلن حزب الليكود الخميس أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%، وحصل نتنياهو على 41782 صوتا، فيما حصل منافسه ساعر على 15885 صوتا.

ونظمت" إسرائيل" هذا العام معركتين انتخابيتين، يوم 9 أبريل ويوم 14 سبتمبر، لكن وبالرغم من ذلك لم يتمكن نتنياهو أو خصمه الجنرال بني غانتس من تشكيل حكومة.