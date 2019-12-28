قال المتحدت الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان القوة الصاروخية اليمنية اطلقت صاروخا بالستيا نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران.

وقال سريع: الاستهداف جاء في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم النظام السعودي والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة.

واضاف: إصابة الهدف دقيقة وسقط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط.

من جانب آخر أدانت وزارة الثروة السمكية الأعمال التعسفية والإجرامية التي تستهدف الصيادين اليمنيين من قبل قوى العدوان السعودي الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان: حيث قامت قوات سعودية باحتجاز 17 صيادا واحتجازهم في جزيرة حنيش المحتلة وتم التحقيق معهم وتعذيبهم ومصادرة ما بحوزتهم من الأسماك بأسلوب تعسفي منافٍ للأعراف والقوانين الدولية التي تنص على تجنيب المدنيين أي شكل من أشكال التعذيب والاحتجاز وعدم المساس بهم.

وأضاف البيان: الاحتجاز التعسفي بحق ال 17 صيادا تواصل، حيث قامت دول العدوان بتسليمهم إلى قوات أمنية تابعة للمرتزقة في الخوخة للتحقيق معهم وما زالوا محتجزين حتى هذه اللحظة.

وزارة الثروة السمكية ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل لإطلاق سراح الصيادين ووقف هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف الصيادين من قبل دول العدوان وتعد جرائم حرب يعاقب عليه القانون الدولي وللوزارة الحق في رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية للدفاع عن الصيادين.

وكان الاعلامي حمدي دوبلة من أبناء مديرية الخوخة ذكر في اتصال مع قناة المسيرة في نشرة الثالثة والنصف عصر الخميس ان قوات العدوان باتت تستخدم الجزر اليمنية كمراكز اعتقال وتعذيب للصيادين اليمنيين ، وأورد شهادات عن تعرض العديد منهم لتعذيب بالصعق الكهربائي في جزيرة زقر التي يسيطر عليها مرتزقة طارق عفاش، وجزيرتي عنيش وجوار جزيرة عقبان.

من جهته استنكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى تخلي قوى العدوان عن أكثر من ألفي من أسراها، أسروا خلال عملية نصر من الله في محور نجران.

وقال المرتضى إن أكثر من ألفي أسير من المرتزقة في عملية "نصر من الله" تخلت عنهم قوى العدوان ولم تتابع بعدهم أو تطالب بإخراجهم رغم أننا عرضنا التبادل بهم مقابل أسرانا عدة مرات.

يشار إلى أن قوى العدوان تماطل وبشكل تعسفي في ملف الأسرى رغم التفاهم على أغلب المواضيع في اتفاق السويد.