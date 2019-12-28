*زاسيبكين: العقوبات الأمريكية فشلت في الضغط على حزب الله *الشيخ دعموش: نمتلك اليوم فرصة تشكيل حكومة قادرة على انقاذ البلاد

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القوى الامنية بعيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة، منوهاً بالجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصاً في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت تظاهرات وحراكاً شعبياً، ودعاها الى التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل، وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات يصونها القانون.

كما دعاها الى البقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية وهي تقوم بها على أكمل وجه.

ولفت الرئيس عون إلى أن البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جداً وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، قائلًا:"لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان الى ازدهاره". وتابع أن "الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وهي بدأت منذ أن تحول الاقتصاد الى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة الى تسديدها فوقعت اليوم في عجز كبير، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الازمة الراهنة".

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله القيادات الأمنية قبل ظهر الجمعة في قصر بعبدا، التي قدمت اليه التهاني بعيد الميلاد وحلول السنة الجديدة.

في مستهل اللقاءات، استقبل الرئيس عون وفد قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون، الذي أكد أن سبعين يوماً والجيش يسعى لضمان سلامة المتظاهرين السلميين، وتوفير حرية التنقل والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة، مزوّداً بدعم فخامتكم وتوصياتكم وحرصكم على احترام الدستور والقانون وحرية التعبير.

وتابع: "جيشنا الذي اعتاد قتال الاعداء، يجد نفسه امام واقع أليم، وإن كان تحمّله المسؤولية نابعاً من قناعته وحرصه على السلم الاهلي ومنع الفتن، جيشنا سيستمر في هذه المهمة مهما كانت التضحيات".

نقل الاعلامي عماد مرمل في مقالة له نشرتها صحيفة "الجمهورية" عن رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب تأكيده في مجالسه الخاصة أنه ليس في وارد أن يستثمر موقعه في رئاسة الحكومة ليصبح زعيمًا سياسيًا أو سنيًا، مشددًا على أنّ هذا الطموح غير مُدرج على أجندته، وقال: "أتيتُ في مهمة إنقاذية محددة، وهمّي الوحيد هو النجاح في تأدية هذه المهمة الوطنية التي لا أريدها أن تشكل تحديًا لأحد".

ووفق ما ينقل مرمل، يتمسّك دياب بمجموعة ثوابت كبرى، من بينها العروبة العابرة للمحاور، والتي تشمل في رأيه سوريا والسعودية ومصر والامارات وغيرها، ونسب اليه قوله في هذا المجال: "ليس ابن بيروت من يُسأل عن عروبته أو عن التزامه بمبدأ المقاومة ضد العدو الاسرائيلي".

من جانبه رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن الوضع الاجتماعي والمعيشي والمالي الصعب الذي يمر به لبنان، والذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، لا يحتمل أي تأخير او تعطيل او عرقلة في تشكيل الحكومة، مضيفا أن "معالجة الأزمات القائمة وإجراء الإصلاحات الملائمة التي تمنع البلد من الانهيار، لا يمكن ان تتم بدون وجود حكومة فاعلة وقادرة على إنقاذ البلد".

وقال الشيخ دعموش خلال خطبة الجمعة إن" على الأطراف السياسية الحريصة على عملية الانقاذ، تسهيل مهمة الرئيس المكلف والتعاون معه والمشاركة في تحمل المسؤولية، ليتمكن من تشكيل حكومة تخرج اللبنانين من الأزمات التي يعانون منها"، معتبراً أن "أي تعطيل لمسار التشكيل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد هو خطيئة كبرى بحق الوطن".

وشدد الشيخ دعموش على ان "اللبنانيين اليوم أمام فرصة لتشكيل حكومة منسجمة وقادرة على انقاذ البلد، فلا يجوز ان نضيعها بمحاولة استهداف الرئيس المكلف، وإسقاطه في طائفته، وتوتير الشارع، لان ذلك سيؤدي الى ادخال البلد مجددا في الفراغ والفوضى، وسيفاقم من الانحدار والتدهور الاجتماعي والاقتصادي".

*زاسيبكين: العقوبات الأمريكية فشلت في الضغط على حزب الله

هذا وأعلن السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين أن خطط واشنطن بممارسة الضغط على حزب الله بواسطة العقوبات والتدخل في الاحتجاجات لم تعط التأثير المُرتقب.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، أضاف زاسيبكين أن "أميركا حاولت في الآونة الأخيرة زيادة التأثير على الوضع الداخلي في لبنان، وفرضت عقوبات تحت شعار مكافحة حزب الله مع أنه لا يملك حسابات في البنوك اللبنانية، كما حاولوا التأثير على الاحتجاجات وكانت تصريحاتهم كأن الاحتجاجات كانت موجهة ضد حزب الله".

وتابع "تشير الحقائق إلى وجود مندسين بين المتظاهرين بهدف إثارة الصراع الداخلي في البلاد".

وأضاف: "ما حدث في هذه الأجواء هو أن النظام المصرفي اللبناني الذي كان يعتبر آمناً وكان تحت سيطرة الخزانة الأمريكية، فقد كل نقود الدولار بلحظات، فتضرر السكان والاقتصاد، وفشلت الضغوطات الأمريكية من هذه الناحية".‎

*حزب الله في بكركي مهنئًا بالأعياد المجيدة: الحكومة المقبلة ستكون إنقاذية

أكد مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو أنه لا بد أن تكون الحكومة المقبلة ذات اختصاص وأن يؤيّدها المجلس النيابي وأن تستطيع القيام بعملها ضمن شبكة التعقيدات الاقليمية والدولية.

وعقب لقائه مع وفد من حزب الله البطريرك الماروني بشارة الراعي للتهنئة بعيد الميلاد في بكركي، قال الشيخ عمرو: "نأمل خيرًا من الحكومة المقبلة وأن تنقذ البلد لأنها ستضم كفاءات علمية وادارية وسياسية مهمة جدًا"، متمنيًا أن "تؤدي الى خلاص الوطن وانقاذ الاقتصاد".

وأضاف: "نحن نؤيد حكومة الرئيس دياب ونستبشر خيرًا لأنه شخص كفوء ونظيف الكف وليس له خلفية في هذا الامر وجاء ليقول إنه يريد أن يُنقذ البلد ويُصلح الوضع الاقتصادي".

هذا ونُقل عن البطريرك الراعي قوله أمام الوفد: "ما يهمّنا صحة البلد ونصلّي لولادة الحكومة".