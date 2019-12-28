ردّ مجلس الوزراء المصري، الجمعة، على أنباء نشرت بصفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، زعمت تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الأنباء، وذلك في بيان رسمي نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".

وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت الوزارة على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد، مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيمًا على مصر.

ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي (9 -10) يناير/ كانون الأول المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.