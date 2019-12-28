مؤكداً أنها عرفت منذ قيامها بالإعتداء على الآخرين

قال قائد القوة البحرية الايرانية "الادميرال حسين خانزادي": إن امريكا ومنذ قيامها تمیزت بالإعتداء على الآخرین ولكن بسبب الإستعداد التام الذي تتحلى به القوات المسلحة الايرانية فإنها لا تملك الجرأة بمهاجمة الجمهورية الاسلامية.

وأضاف الادميرال خانزادي الذي كان يتحدث الخميس في إجتماع للقوات البحرية الخاصة في مشهد المقدسة: إن امريكا طردت الهنود الحمر من أراضيهم، وفي حروبهم الداخلية قتلوا 800 الف شخص، وهي البلد الوحيد الذي إستخدم السلاح النووي في الحرب، وهي من شنت الحرب العراقية الايرانية وهي من أسس داعش، وأينما حلت حلت الحرب.

وطالب القوات المسلحة وخاصة البحرية ان تكون على إستعداد تام وان تكون كالأسد في البحار بحيث لا يجرؤ أحد الإقتراب منه.

وبين انه وخلال حقبة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران 1980-1988) فإن العديد من الدول ساندت النظام الصدامي في الحرب، ولكن المنتصر كانت ايران الاسلامية، وان القوات البحرية كان لها دور مهم في الانتصار.

وأوضح خانزادي: اننا نعيش اليوم الحرب الاقتصادية التي لانرى إطلاقاتها النارية، وأضاف: إن العدو ولممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية كي تستسلم بات يستخدم شتى الوسائل: ومنها الحرب الاقتصادية وبث الدعايات من خلال الفضاء الإفتراضي، مؤكدا على ضرورة اليقظة والإنتباه لما يخطط له الأعداء.

الى ذلك اعتبر نائب رئيس منظمة التعبئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد حسين سبهر، خيار الاعداء اليوم هو ضرب إستقرار البلاد.

وفي كلمته قبيل خطبة صلاة الجمعة بمدينة همدان غرب ايران قال العميد سبهر: إن ربط المشاكل الاقتصادية والمعيشية للمواطنين باستراتيجيات الإطاحة، يعد هدفا آخر للأعداء تم إجهاضه بيقظة وحكمة الشعب والمسؤولين.

وأضاف: ان الأعداء وبعد ان تخلوا يائسين عن خيار الحرب والمؤامرات العقيمة الماضية، يسعون اليوم لزرع اليأس عبر خلق الهوة بين الشعب والمسؤولين.

وقال العميد سبهر: إن العدو تصور انه بإثارته أعمال الشغب الاخيرة سيدفع ايران للإستسلام، الا ان يقظة الشعب وتدبير المسؤولين أديا الى ان نشهد هزيمة العدو مرة أخرى.

وأشار الى ان الاميركيين راودتهم الأوهام بشأن أعمال الشغب الا انه وفي ضوء التدابير الذكية وتعاون الشعب تم في أقل من 72 ساعة السيطرة على أعمال الشغب والكشف عن الفاعلين في ظل جهود القوى الأمنية والإستخبارية والشرطية والشعب.

واعتبر اميركا والكيان الصهيوني بأنهما الآن على أعتاب الانهيار، وأضاف: ان الولايات الاميركية تمضي نحو الاستقلال وان القوة الكبرى التي شاخت وتهالكت الآن على أعتاب الانهيار.

وأضاف: إن القوات الاميركية والبريطانية كانت في ماضي الايام في الخليج الفارسي تفعل ما تشاء تجاه دول المنطقة الا انه لا يتم السماح لها بأي إستعراض للقوة الان.

وأشار الى قول البعض في الدعوة للمصالحة مع اميركا لحل مشاكل الشعب الاقتصادية والأمنية والمعيشية حسب إعتقادهم قائلاً: إن اميركا لم تلتزم بأي من تعهداتها على مدى الاعوام الاربعين الماضية ولا يمكن الثقة بها اطلاقا.