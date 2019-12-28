* موسكو: روسيا لم تطرح مسألة العودة إلى مجموعة الدول "الثماني الكبرى" * الهدف من العقوبات على مشروع "التيار الشمالي-2" هو الترويج للغاز الأمريكي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لا تسعى إلى المواجهة مع الولايات المتحدة، ولكنها سترد بشكل مناسب على هجمات واشنطن العدوانية.

وقال في مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" نشرت، الجمعة: "ننظر إلى آفاق الحوار الروسي الأمريكي بشكل واقعي، خاصة في ظل الوضع السياسي الداخلي الصعب في الولايات المتحدة والانتخابات الرئاسية المقبلة. الخطوات الواعدة الأخيرة التي إتخذتها واشنطن دليل واضح على ذلك".

ووفقا للوزير الروسي، فإن موسكو منفتحة على إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تواجه البلدين والعالم بأسره.

وأشار لافروف إلى أن: "مقترحاتنا لإقامة تعاون في مختلف المجالات لا تزال سارية. ويمكن تنفيذ الكثير منها في المستقبل القريب... على سبيل المثال، إطلاق مجلس الأعمال الإستشارية ومجلس الخبراء، والذي تم مناقشته سابقا".

ولفت لافروف إلى مقترحات موسكو الأخرى، والتي شملت تبادل الرسائل التي تضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبدء حوار حول مسألة الأمن السيبراني التي تقلق الولايات المتحدة، وتمديد معاهدة ستارت، وخطوات أخرى لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكم على "مزاج واشنطن سيبنى على أفعالها فقط."

وأعلن لافروف: إن روسيا مستعدة وتؤيد تمديد معاهدة "ستارت-3"، مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون شروط مسبقة.

وأضاف قائلا: "فيما يتعلق بالمواعيد النهائية: قال فلاديمير بوتين: إن روسيا مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور، في أقرب وقت ممكن، مباشرة قبل نهاية هذا العام".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد عرض في وقت سابق، التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة النووية من "الجيل الجديد"، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، تشمل جميع أنواع الأسلحة النووية. ولم يطرح ترامب أي اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن.

وأضاف لافروف لـ"سبوتنيك": "ليس لدى روسيا الرغبة في العودة إلى مجموعة الدول "الثماني الكبرى"، ولم تتم مناقشة هذه المسألة أثناء زيارتي إلى الولايات المتحدة، ولم تكن على جدول الأعمال الروسية-الأمريكية".

وأعلن وزير الخارجية الروسي: إن الهدف من العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع خط أنابيب "التيار الشمالي-2" ليس الاهتمام بأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بل الترويج للغاز الطبيعي الأمريكي، وهذه منافسة غير عادلة.