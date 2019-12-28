وأعرب موسوي عن أسفه لتحطم طائرة الركاب في كازاخستان والذي أدى الى مصرع وإصابة العديد من المواطنين الكازاخيين، معزّياً ومواسيا حكومة وشعب كازاخستان بهذا الحادث.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تعاطفه مع ذوي ضحايا الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقد أعلن مطار ألماتي في كازاخستان، الجمعة، تحطم طائرة ركاب إصطدمت بمبنى مكون من طابقين وعلى متنها 95 راكباً بالإضافة إلى 5 أفراد الطاقم.

وأوضح مطار ألماتي في بيان أن الطائرة فقدت إرتفاعها بعد الإقلاع واخترقت حاجزا إسمنتيا قبل الاصطدام بالمبنى، لافتا إلى أن الطائرة كانت في رحلة بين منطقتي ألماتا ونور سلطان.

وقتل في الحادث الذي وقع صباح الجمعة ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب 35 آخرون وفقا لتقارير أولية.

الطائرة المنكوبة هي من طراز "فوكر 100" تابعة لخطوط "بيك اير" الكازاخستانية وفقا لمطار ألماتي الذي لفت إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب.