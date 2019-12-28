ونحن نحتفل بعيد ميلاد سيدنا المسيح عيسى بن مريم (على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام)، لا يسعنا الا ان نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى شعوب العالم المسيحي الحر متمنين لهم احتفالات سعيدة ملؤها المحبّة والصفاء والفرح والسؤدد.

في نفس الاتجاه نتطلع -كما هم- الى يوم الخلاص المنتظر الذي تتكلل فيه جميع المساعي الانسانية الخيِّرة بالانتصار على معاقل الباطل والشر كلها في أرجاء البسيطة.

واقع الامر -وهو غير خاف على احد- ان معظم الانظمة والحكومات الغربية قدّمت بسلوكياتها وسياساتها امثلة سيئة عن المسيحية الحقيقية، فهي سلبية في جميع مواقفها التي ترتبط بمصالحها واطماعها الجشعة، وهي همجية وبربرية في التعامل مع تطلعات الدول والشعوب، وقد جسدت حروبها وغزواتها للمنطقة استكباراً وغطرسة بعيدة كل البعد عن قيم السيد المسيح (عليه السلام).

لقد أثبتت الحكومات الاميركية والاوروبية بتحركاتها ومشاريعها المشينة والمريبة أنها لم تعد لصيقة بقيم السماء أبدا، وقد إنعكس ذلك على معاييرها التي باتت مزدوجة، ووعودها وعهودها التي لم تعد تقيم لها وزنا واعتبارا، وهي تتنصل منها بكل بساطة وتفبرك لتنصلها هذه الذرائع السخيفة التي لا تمت بأي صلة للواقع.

الدول الاوروبية واميركا من جهة والكيان الصهيوني من جهة أخرى يشكلان معاً اليوم معادلة بغيضة لا يمكن أبدا ان تحمل مبادئ المسيحية الناصعة او اليهودية الحقيقية. فهذا الثنائي برهن على انه مجرّد تماما من التعاليم الالهية الداعية الى السلام والوئام، والمؤكدة على إنسانية الانسان وعلى الصفات والسجايا الحميدة،ومنها الوفاء والصدق والرأفة والتواضع مع بني البشر كافة.

فبصرف النظر عن السياسات العدوانية التي تعتمدها اميركا منذ اكثر من (80 سنة) حيال البلدان والأمم المستضعفة، فان المواقف الاوروبية لا تقل شيطنة وعدوانية عن مواقف البيت الابيض في واشنطن، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

من الثابت تناغم نزعات اميركا واوروبا الى الهيمنة والسيطرة واستغلال شعوب الارض، بدليل تخلّيهما معا عن إلتزاماتهما بشأن الإتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة دول (5+1) في اشارة واضحة الى أنهما في خندق واحد حتى وان اختلفت الرؤى وطرق التفكير لديهما.

العالم الغربي هو الآخر يرزح تحت نير الشعارات البراقة الزائفة في ما يتصل بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير والرأي، والدليل على ذلك التستر الرسمي الغربي المدان على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي في اسطنبول، والمجازر الفظيعة التي يتعرض لها الشعب اليمني الكريم بدعوى إعادة الأمل الى هذا البلد الذي يواجه أعتى حرب عدوانية وحشية في عصرنا الحاضر.

الحكومات الاميركية والاوروبية مرفوضة وملعونة حتى في إبجديات شعوب العالم المسيحي الحرّ المطالب بالعدالة والأمن والتضامن بين الأمم. وفي إثناء هذا بدأت ترتفع أصوات وعي تحرري جديد في البلدان الغربية ليست راضية ولا مقتنعة إطلاقا بأنظمتها التي تتظاهر بالإنتماء الى الديانة المسيحية وهي منها براء.

اننا إذ نهتم باحتفالات العالم المسيحي وأعياده، ونكنّ كل الاحترام والمودة والتبجيل لأتباع سيدنا عيسى (ع) الحقيقيين في شتى بقاع الارض، فإننا لا نغامر اذا قلنا بأننا احتفلنا منذ وقت طويل بموت السياسات والمشاريع الغربية التي أقرفتنا بمبادئها العلمانية الحضارية وهي في نفس الوقت بعيدة عن القيم الإنسانية وتدّعي زوراً إيمانها بصاحب ذكرى عيد الميلاد المجيد وهو المحب للسلام والمحبة والتراحم بين خلق الله جميعا.