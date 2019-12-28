أكد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون القوميات والاقليات الدينية والمذهبية علي يونسي، حاجة العالم اليوم الى السلام والتضامن والتعايش والعقلانية اكثر من أي وقت مضى.

وفي بيان أصدره الخميس، هنّأ يونسي المواطنين المسيحيين في ايران وسائر المسيحيين في العالم لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد وقال: إن عالم البشرية اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى السلام والتضامن والتعايش والعقلانية. ان التعاليم السماوية تدعو البشرية دوما للتوحيد والتعايش والتآلف والتضامن الاجتماعي.

وأضاف: إن التجربة البشرية تؤكد كذلك على الحوار بين النخب الدينية وتكريم واحترام أتباع الاديان والابتعاد عن العصبيات والتمييز، ولاشك ان كرامة الافراد واحترام حقوق جميع المواطنين يعدان عاملا مؤثراً في ترسيخ الأمن القومي والثقة الاجتماعية والتلاحم الوطني.

وقال يونسي: من الجدير جداً في هذه المناسبة المباركة والسعيدة ان نثمن تضامن وتلاحم الايرانيين المسيحيين وجميع أتباع الاديان السماوية في جميع مراحل الثورة والدفاع المقدس والمقاومة أمام إجراءات الحظر الظالمة، وان ننوه بالذكرى العطرة للشهداء والمضحين ومعاقي الحرب، متمنياً عاماً زاخراً بالطمأنينة والبهجة والنجاح لجميع المسيحيين في العالم خاصة المواطنين المسيحيين الأعزاء.