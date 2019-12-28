قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من المحيط الهندي للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية: إن طوكيو، ومع مراعاة علاقات الصداقة مع إيران، قررت إرسال مدمرة واحدة للقيام بدوريات في خليج عمان والجزء الشمالي من المحيط الهندي ومضيق باب المندب.

وأوضحت الوكالة؛ أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكرياً، ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.

وقالت: إن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت: أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز والخليج الفارسي".

وخصصت اليابان ميزانية قدرها 43 مليون دولار لهذه المهمة البحرية.

من جانبها علقت السفارة الإيرانية في طوكيو على قرار الحكومة اليابانية إرسال مدمرة يابانية إلى خليج عمان وبحر العرب، واعتبرت أن تواجد القوات الأجنبية هناك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء في بيان السفارة الإيرانية في طوكيو، نشرته في حسابها على "تويتر": "مبادرة السلام في هرمز منطلق محلي ومؤثر لخفض التوتر في المنطقة.. نأمل من الدول الصديقة تقديم الدعم العملي لمبادرة هرمز والقيام بواجباتها الدولية في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية".