أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ان وزير الخارجية الايراني سيقوم يوم الاثنين بزيارة الى موسكو لبحث العلاقات الثنائية.

وقالت ماريا زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي بموسكو: محمد جواد ظريف سيقوم يوم الاثنين بزيارة عمل الى العاصمة الروسية، سيلتقي خلال زيارته الى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأوضحت: إن وزيرا الخارجية الايراني والروسي سبحثان خلال هذا اللقاء بشأن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها اكثر مما سبق.

وتأتي زيارة وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الى موسكو، بعد أيام من توجّه السفير الايراني الجديد كاظم جلالي الى موسكو، حيث أعرب في مقابلة صحفية الخميس، عن أمله بتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين بما فيها بالمجالات الدفاعية ومحاربة الارهاب.

وقد أكد سفير إيران الجديد في روسيا كاظم جلالي على التعاون الثنائي بين طهران وموسكو.

وقال السفير الإيراني الجديد في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: إن الدولتین تتعاونان في مجالات مختلفة، لذا نعم، هناك مثل هذا الإحتمال.

وحول التعاون المشترك بين روسيا وايران تابع جلالي: أنا واثق من أنه ينبغي على البلدين ان يواصلا تعاونهما الوثيق وذلك إنطلاقا من التفاهم المشترك للبلدين للتهديدات وصولا الى إرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

الى ذلك أكد السفير الإيراني على تعاون روسيا وايران لمواجهة "الإرهاب الاقتصادي" لواشنطن وقال: إن تعزيز العلاقات السياسية، وتوسيع التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل مواجهة الإرهاب وكذلك مواجهة الارهاب الاقتصادي لاميركا التي فرضت حظراً على ايران وروسيا يحظى بأهمية بالغة.