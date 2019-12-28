* الهدف من المناورات ترسيخ الأمن وأركانه في المنطقة، وهي تحمل رسائل أمنية * هدفنا تعزيز وتقوية التجارة الدولية في المنطقة وكسب وتبادل التجارب في مواجهة الارهاب البحري والقرصنة * رسالة المناورات للاميركيين تقضي بأن الحوار في إطار الإتفاق النووي السبيل الوحيد أمامهم لتسوية الأزمة مع ايران

أعلن مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات الادميرال غلام رضا طحاني عن إنطلاق المناورات البحرية الكبرى بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي صباح الجمعة، تستمر أربعة أيام.

وفي تصريح صحفي أدلى به الجمعة قال الادميرال طحاني: إن منطقة شمال المحيط الهندي منطقة آمنة جدا، حيث تحقق الأمن المستديم فيها في ظل إقتدار القوتين البحريتين للجيش والحرس الثوري.

وأضاف: إن هذه مسؤولية على عاتقنا تجاه البلاد والمنطقة والعالم، وفي إطار هذه المسؤوليات المهمة تجري المناورات الثلاثية بين ايران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي بعد رسو القطع البحرية الروسية والصينية في مرفأ "الشهيد بهشتي" بميناء جابهار (جنوب شرق ايران).

وصرح المسؤول البحري بأن الهدف من إقامة المناورات هذه هو ترسيخ الأمن واركانه في المنطقة، وأضاف: هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية بإقامة مناورات مشتركة مع القوتين البحريتين الكبيرتين في العالم (روسيا والصين) وفي هذا المستوى، ومن المؤكد ان الدول المتقاربة أكثر مع بعضها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا تعمل معاً لتوفير الأمن الجماعي.

وأوضح بأن هذه المناورات تبدأ وفقا للبرنامج المرسوم بحركة القطع البحرية للدول الثلاث من ميناء جابهار لتنتشر من ثم في شمال المحيط الهندي.

وحول تكتيكات التمارين في المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين قال: إن التمرينات التكتيكية متنوعة، من ضمنها إنقاذ السفن المتعرضة لحريق وتحرير السفن التي تتعرض للإعتداء والرمي على أهداف محددة وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية المخطط لها.

وأشار المتحدث الى مشاركة القوة البحرية للجيش والحرس الثوري في هذه المناورات وقال حول أهمية منطقة المناورات: إن المحيط الهندي يعد ثالث أكبر محيط في العالم وتطل عليه دول مهمة جدا وتتضمن المضائق المهمة الثلاث وهي باب المندب وملقا وهرمز التي تعد بمثابة المثلث الذهبي بالمنطقة.

ولفت الى ان مساحة منطقة المناورات تبلغ 17 الف كيلومتر مربع، وأضاف: إن من أهداف المناورات تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية ومواجهة قراصنة البحر والارهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الإغاثة والانقاذ البحري وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وحول رسالة المناورات هذه قال الادميرال طحاني: إن رسالة هذه المناورات هي السلام والصداقة والامن المستديم في ظل التعاون والاتحاد الجمعي ومن نتائجها انه لا يمكن فرض العزلة على ايران وهو المكسب الأهم لهذه المناورات.

وأكد بأن إجراء هذه المناورات يعني ان العلاقات بين الدول الثلاث ايران وروسيا والصين بلغت مرحلة مهمة وستستمر هذه الوتيرة خلال الأعوام القادمة أيضاً.

* شكارجي: المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين تحمل رسائل أمنية

المتحدث باسم القوات المسلّحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أشار الخميس إلى أنّ المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين "تحمل رسائل أمنية لكلّ دول العالم وترمي إلى تعزيز التجارة الدولية وتقويتها في المنطقة".

وأكّد شكارجي أنّ هذه المناورات تهدف إلى "تعزيز وتقوية التجارة الدولية في المنطقة" من جهة، وإلى "كسب وتبادل التجاربة بين الدول الـ 3 في مجال الأمن ومواجهة الإرهاب البحري والقرصنة" من جهة أخرى.

ومن أهدافها أيضاً، تبادل التجاربة في مجال الإغاثة والإنقاذ في الحوادث البحرية.

كذلك إعتبر المتحدّث باسم القوّات المسلحة الإيرانية أنّ لهذه المناورات "بُعداً في الإستقرار الأمني" في المستقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية: إن المناورات الثلاثية التي تجري لأول مرة تحاكي تحرير سفينة محتجزة من قبل قراصنة، لافتة إلى أن ثلاث سفن تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي تشارك في المناورات الثلاثية.

وبحسب الوزارة فإن "تشكيلة من سفن أسطول بحر البلطيق الحربي الروسي بقوام سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" وناقلة الوقود "يلنيا" وسفينة الإقطار والإنقاذ "فيكتور كونيتسكي" تشارك في مناورات بحرية روسية إيرانية صينية مشتركة في شمال المحيط الهندي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنه "خلال المناورات سينفذ البحارة الروس والإيرانيون والصينيون مختلف التقنيات في المناورة المشتركة وتنظيم الاتصالات وتقديم المساعدة لسفينة منكوبة، وكذلك سيتدربون على تفتيش سفينة إستولى عليها "القراصنة"، وتحريرها من قبضتهم. وتجري مثل هذه المناورات بين الدول الثلاث لأول مرة".

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية فإن الإتفاق بشأن هذه التمارين البحرية تم التوصل إليه في تموز / يوليو من هذا العام خلال الاستعراض البحري الرئيسي في سانت بطرسبرغ بمناسبة يوم الأسطول الروسي الذي حضره قادة أساطيل البلدان الثلاثة.

وكانت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت في مؤتمر صحفي في موسكو الخميس؛ أن التمارين تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة، وقالت: إن "دولنا تقوم بذلك علنا ووفق القانون الدولي. ونحن منخرطون في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة والأمن ومكافحة الإرهاب".

كما كتبت صحيفة رسمية صينية تحليلا حول المناورات الايرانية الروسية الصينية المشتركة قالت فيه: إن هذه المناورة رسالة الى الاميركيين تقضي بأن الحوار في إطار الإتفاق النووي هو السبيل الوحيد أمام اميركا لتسوية الأزمة مع ايران وليس اللجوء الى الخيار العسكري.

وكتبت صحيفة كلوبال تايمز الحكومية في الصين الخميس في مقال لها وصفت فيها المناورات المشتركة بين ايران وروسيا والصين في مياه المنطقة بانها رسالة الى اميركا.

وأضافت هذه الصحيفة: إن هذه المناورات التي تستغرق أربعة أيام ترفع من قدرات الصين للرد على التحديات الأمنية في المحيطات البعيدة وتدعم الاستقرار في الخليج الفارسي في ظل تصاعد التوتر فيه.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الخميس في إفادة صحفية شهرية: إن الصين سترسل المدمرة شينينغ المزودة بصواريخ موجّهة إلى المناورات التي تستمر حتى يوم الاثنين وتهدف إلى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث.

وكان يمكن أن ينظر لهذه المناورات في سياقاتها كتدريبات إعتيادية بين بكين وموسكو وطهران ضمن تعزيز قدراتها العسكرية، لكنها تأتي في وضع متقلب ومشحون مع الولايات المتحدة.

ويرجح أن المناورات البحرية الضخمة بين القوى الثلاث أقرب لاستعراض للقوة ورسائل موجهة للخصم الأميركي الذي صعّد لهجته ضد الصين وروسيا وإيران على وقع خلافات حادة على أكثر من ملف من ضمنها وضع حقوق الإنسان في الدول الثلاث والملف السوري وملفات أمنية.

في السياق ذاته أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "علاء الدين بروجردي"، ان المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين، قد أثبتت ان مرحلة انفراد اميركا بالمنطقة قد إنتهت.

وأضاف: بالنظر الى أن استراتيجية جميع الدول الثلاث الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا والصين هي استراتيجية سلمية في المنطقة وإحلال الأمن المستديم، فان هذه الخطوة قد تم إتخاذها أيضا في سوريا والعراق، من خلال التعاون العملي بين ايران والعراق وسوريا وروسيا، حيث تم تأسيس غرفة عمليات مشتركة في كل من دمشق وبغداد.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، إن رسالة هذه المناورات المشتركة هي أن الدول ذات النفوذ والمقتدرة حريصة على تعزيز أمن هذه المنطقة الحساسة، وأن عهد إنفراد اميركا بالمنطقة قد إنتهى.

وتابع بروجردي قائلا: لقد اجرى الأميركيون العديد مثل هذه المناورات مع حلفائهم الأوروبيين والإقليميين حتى الآن، ويعكس هذا الاجراء الجديد حقيقة ان مرحلة انفراد أميركا بالمنطقة قد انتهت، وقد دخلت قوى مهمة فعليا مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين وروسيا مرحلة جديدة، من أجل الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة.

من جانبها أعلنت البنتاغون انها ستراقب المناورات البحرية بين روسيا وإيران والصين في بحر العرب، زاعمة إستعدادها لـ “ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية، شون روبرتسون، في بيان: نحن على علم بتدريبات متعددة الأطراف تجريها إيران والصين وروسيا في بحر العرب. نتابع ذلك وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان حرية الملاحة وحركة البضائع عبر الممرات المائية الدولية.