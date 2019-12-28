أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" نبأ غير صحيح عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا سقط في المياه الواقعة شرقي الأرخبيل الياباني.

وجاء في النبأ: "صاروخ كوري شمالي شوهد يسقط في البحر على بعد ألفي كيلومتر تقريبا شرقي كيب إريمو بهوكايدو"، مما يشير إلى أن مسار تحليق الصاروخ يقع فوق الأراضي اليابانية.

وبعد ساعات قدمت هيئة "NHK" اعتذارها، موضحة أن ذلك كان خبرا عاجلا ضمن تدريب إعلامي على حالات الطوارئ، ولم يكن "صحيحا".

والتحذير من الكوارث والتهديدات الأمنية أحد تكليفات هذه الهيئة الممولة من الدولة والتي يتدرب مذيعو الأخبار فيها على نحو منتظم ومتكرر على تغطية الزلازل والكوارث الأخرى.

وبثت "NHK" أيضا خبرا خاطئا عن صاروخ كوري شمالي في يناير من العام الماضي.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت الولايات المتحدة هذا الشهر من إمكانية أن ترسل لها "هدية في عيد الميلاد"، وذلك بعد أن أمهل زعيمها واشنطن حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المفاوضات بين البلدين بخصوص الترسانة النووية لكوريا الشمالية وخفض التوتر بين البلدين.