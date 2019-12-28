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رقم الخبر: 271943 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: دوليات  
الدفاع الروسية تختتم 2019 بآخر إطلاق "فضائي"

الدفاع الروسية تختتم 2019 بآخر إطلاق "فضائي"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بأن الصاروخ "روكوت" الذي يحمل على متنه نظام الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم " وقمرا صناعيا لأغراض عسكرية، أطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية، وهو آخر إطلاق فضائي يشهده عام 2019.
ونقلت "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي للوزارة بيانا جاء فيه: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية  الفضائية الروسية، اليوم الجمعة، في الساعة الثانية وإحدى عشرة دقيقة بتوقيت موسكو، بإطلاق صاروخ "روكوت" الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 من الساحة رقم 133 في مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة "أرخانغيلسك" الروسية الشمالية".
وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية "غونيتس-إم" وجهازا فضائيا لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وذكرت الوزارة "أن رأس الصاروخ الفضائي كجزء من وحدة التسارع "بريز- كا إم"، والقمر الصناعي ومجموعة أجهزة الاتصالات الفضائية "غونيتس-إم "، التي أطلقت لصالح الدفاع الروسية، قد انفصلت عن المرحلة الثانية للصاروخ الحامل "روكوت " في الوقت المقدر 02.17 بتوقيت موسكو".
وأكدت الوزارة، أن عملية إطلاق "روكوت" وكافة التحضيرات لها قد جرت بشكل طبيعي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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