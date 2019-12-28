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رقم الخبر: 271942
تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019
الوقت: 14:45
الاقسام: منوعات
مظلة السلام
الکلمات المفتاحية
مظلة
السلام
كاريكاتير
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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