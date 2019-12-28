يتوجب على سكان العاصمة الإندونيسية جاكارتا الانتظار ثلاثة أيام من أجل الحصول على ساندويتش شاورما من عربة بائع تركي نظرا للإقبال الكبير عليه والشهرة الواسعة التي اكتسبها في المدينة.

ولم يتمكن التركي محمد مصطفى (33 عاما) من تلبية طلبات الزبائن نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبها والإقبال الكبير عليه بعدما تناهى إلى مسامع سكان منطقة ساوا بيسار في العاصمة جاكرتا مذاق الشاورما التركية التي يبيعها.

وأشار مصطفى الذي عمل في بيع الشاورما بالصين لمدة خمس سنوات، إلى أنه لجأ لنظام تسجيل الطلبات من أجل تنظيم عملية البيع، وقال (لائحة الزبائن ممتلئة لثلاثة أيام نظرا للإقبال الكبير، ومن أراد أن يأتي لأكل الشاورما عليه الانتظار لمدة 4 ساعات أمام العربة).

وأشار زبائن إلى أنهم زاروا تركيا وأعجبوا كثيرا بالشاورما والكباب التركي، وأنهم تعرفوا على عربة الشاورما من اليوتيوب وجاؤوا لتذوقها من مناطق بعيدة ساعات عديدة من جاكرتا.