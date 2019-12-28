تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواجهة بين غزال و4 فهود في إحدى المحميات.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الذي يظهر غزالة مع صغيرها تواجه 4 فهود داخل محمية "ماساي مارا" في كينيا.

حيث اقتربت أنثى غزال مع صغيرها من منطقة فيها 4 فهود مفترسة، وعندما شعرت بوجودهم فرّت هاربة وتركت صغيرها خلفها.

ولكن المفاجأة كانت بأن الفهود قررت مطاردة الأم ومرت بجوار الغزال الصغير دون أن تلمسه.وفي النهاية نجح أحد الفهود بالامساك بالأم وافتراسها، فيما نجى الغزال الصغير بحياته.