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رقم الخبر: 271939 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: منوعات  
بومة تختبئ في شجرة الميلاد وترفض المغادرة!

بومة تختبئ في شجرة الميلاد وترفض المغادرة!

صدم أفراد عائلة أمريكية بعد اكتشافهم بومة مختبئة داخل شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم، التي اشتروها قبل أيام من متجر في مدينة جورجيا.

وتنكرت البومة داخل الشجرة كقطعة زينة بجانب مجسمات من البوم، لكن العائلة بهرت بعد أن شاهدت إحدى البومات تطير متجهة إلى المطبخ لتأكل الطعام، لتعود البومة لداخل الشجرة وتقف بجانب هياكل البوم الاصطناعية التي تزين الشجرة.

وظنت العائلة في بداية الأمر أن البومة قد دخلت إلى المنزل واختبأت في الشجرة، لكنهم لاحظوا أنها قد أتت مع الشجرة عندما اشتروها قبل 10 أيام.

واشترت العائلة الشجرة من متجر قريب بعد يومين من عيد الشكر، لذا ظنوا أن البومة طارت إلى داخل الشجرة، من الغابات المجاورة، وقامت العائلة بفتح النوافذ لإفساح مجال للبومة لمغادرة المنزل بسلام بعد أن قدموا لها وجبات من الدجاج.

لكن البومة لم تغادر المنزل، ما جعل العائلة تستعين بأخصائي، الذي أكد أن البومة كانت متخفية في الشجرة منذ شرائها لأنها مصابة وأعطاها بعض المقويات ووضعها في الحديقة ونصحهم بفتح الصندوق في الظلام لكي تغادر، بحسب (سي إن إن).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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