وكشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن الطفلة مصابة بمرض وراثي نادر آخر يجعلها غير قادرة على البلع، ما جعل وزنها لا يتعدى الــ 10 كغم فقط، كما أنها تعاني من أمراض قلبية قاتلة، وتتغذى روزي كيركمان على اللبن ذي السعرات الحرارية العالية من خلال أنبوب لمدة 18 ساعة في اليوم، إنها تعاني من متلازمة KBG ، ما يسبب تشوهات في النمو، تؤثر هذه المتلازمة على ما يتراوح بين 150 و200 شخص حول العالم، وقالت الصحيفة، تحتاج روزي أيضًا إلى عملية جراحية لأمراض القلب التي ولدت معها، وقد قامت بتجميع قائمة أمنيات قبل عيد الميلاد لتحقيقها.

تكافح روزي زيادة الوزن، وبالتالي لا تزن سوى 24 رطلاً (10 كغم)، وهو نفس وزن طفل يبلغ من العمر 18 شهرا في المتوسط، وأجرت روزي عملية جراحية معقدة تم التخطيط لها للعام الجديد، لأنها ولدت أيضا في حالة قلبية قد تكون قاتلة تفاقمت خلال الأشهر الــ6 الماضية.

للحفاظ على معنوياتها، قامت روزى بتجميع «قائمة أمنيات عيد الميلاد» للأشياء التي تريد القيام بها وتقوم بجمع التبرعات لمحاولة تحقيقها

وقالت والدتها انها اصيبت بضيق الشريان الأورطي في طفولتها، كما أنها خضعت لعملية جراحية كبرى في القلب المفتوح استمرت لمدة 9 ساعات عندما كان عمرها 5 أيام فقط.