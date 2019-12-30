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رقم الخبر: 271935 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: منوعات  
قناع توت عنخ أمون... «غينيس» تستعد لتسجيل رقم قياسي مصري

قناع توت عنخ أمون... «غينيس» تستعد لتسجيل رقم قياسي مصري

يستضيف المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، احتفالية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر لرسم صورة قناع الملك توت عنخ أمون بأكواب القهوة.

ووفقا لصحيفة «إيجيبت توداي»، تقام الاحتفالية في البهو الخارجي للمتحف الكبير أمام الهرم الزجاجي.

ويعتبر المتحف المصري الجديد، أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر اليوناني، ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020.

وتعرض لأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ أمون، في قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر مربع، حيث يتعدى عددها 5000 قطعة، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجي للملك، والذي ظل في مقبرته منذ اكتشافها عام 1922.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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