|رقم الخبر: 271933
|تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019
|الوقت: 14:49
|الاقسام: منوعات
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كلب يهدئ من روع مربيته المصابة بمرض التوحد
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكلب يهدئ صاحبته أثناء إصابتها بنوبة هلع حادة.
يظهر الفيديو شابة صغيرة في السن وقد أصابتها نوبة هلع شديدة بسبب إصابتها بمرض التوحد، فقام الكلب بعناقها والتهدئة من روعها حتى هدأت وعادت إلى وضعها الطبيعي.
وذكر موقع «abcnews»، أن الأطباء كشفوا عن الدور الإيجابي الكبير الذي يساهم فيه الاهتمام اللحظي بمرضى التوحد أثناء وقوعهم في نوبات الهلع.
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