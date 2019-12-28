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رقم الخبر: 271932 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: منوعات  
طقوس الكريسماس الأكثر رعبا في العالم

طقوس الكريسماس الأكثر رعبا في العالم

من المتعارف عليه أن سانتا كلوز أو المعروف بـ بابا نويل هو رمز عيد ميلاد عيسى المسيح لكن هناك دول تعتمد على شخصيات غريبة وطقوس مخيفة للإحتفال بالكريسماس.

ويضع العديد من الأوروبيين زينة شبكة العنكبوت على شجرة الكريسماس، فهل يُمكنك تخمين السبب؟

يُعتقد أن شبكة العنكبوت عندما تُوضع في شجرة عيد الميلاد تجلب لصاحبها الحظ السعيد. وهذا الاعتقاد يقوم على قصة شعبية لأرملة فقيرة وأطفالها لم يتمكنوا من تزيين شجرة الميلاد حتى وقت قريب من عيد الميلاد نظرا لظروفهم المادية. وعندما علمت العناكب أطفال الأرملة وهم يبكون عشية عيد الميلاد، قضت طول الليل تلف شبكتها على شجرة الميلاد. وعندما اصطدم ضوء الشمس في الشبكة، تحولت إلى فضة وذهب ومنذ ذلك الحين لم تعد الأرملة فقيرة.

                                      

وفي النرويج، يعتقد السكان أن عشية عيد الميلاد تبشر بوصول الأرواح الشريرة والساحرات، ما يدفع الأسر لإخفاء مكانسها لمنع سرقتها أو استخدامها من قبل تلك الأرواح الخبيثة.

وإذا كنت تريد مشاهدة نقيض القديس نيكولاس، فعليك زيارة ألمانيا والنمسا حيث ستجد شخصية مخيفة تُدعى كرامبوس. وكرامبوس وحش نصفه عنزة والآخر شيطان ويُعتقد أنه ابن الإلهة الإسكندنافية هيل. ويرتدي كرامبوس السلاسل والأجراس ويحمل مجموعة من العصي لمعاقبة الأطفال المشاعبين.

وفي ألمانيا، يتم تصوير بيلسنيكل، رفيق بابا نويل، كرجل مغطى بالفراء، وكان يزور المنازل قبل عيد الميلاد، حاملا حقيبة من الهدايا والعصا ليعطي الأطفال الودعاء الهدايا والحلوى، بينما الأشقياء نصيبهم الفحم والضرب بالعصا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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