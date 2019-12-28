هل تـعلم ان الحبر المستخدم في ختم اللحوم، يصنع من قشور العنب الأسود

* هل تـعلم ان البعوضة لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سناً وللأرنب . . 28 سناً في فمه، وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42

* هل تـعلم ان تتجدد رموش عين الانسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما

* هل تـعلم ان كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل، عدا التمساح، الذي يحرك فكه العلوي

* هل تـعلم ان قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة

* هل تـعلم ان اكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتر

* هل تـعلم ان أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا

* هل تـعلم ان أضخم أنواع العناكب تعيش في البرازيل، ويصل وزنها إلى 85 غراماً

* هل تـعلم ان أثقل حيوان في العالم هو الحوت الأزرق

* هل تـعلم ان أغلب الأسماك التي في أعماق عميقة جداً عمياء

* هل تـعلم ان الفرس يستطيع أن يظل شهراً كاملاً واقفاً على أقدامه

* هل تـعلم ان أكثر الحيوانات حدة في السمع هي الذئاب والحمير

* هل تـعلم ان 40% من كلمات اللغة المالطية.. عربية الأصل

* هل تـعلم ان أول من عرف القمح، هم المصريون القدماء، عام 5400 قبل الميلاد

* هل تـعلم ان أول مدينة زودت بشبكة هاتفية هي باريس عام 1880م

* هل تـعلم ان أول صورة فوتوغرافية في العالم تم إلتقاطها، كانت في فرنسا عام 1826م

* هل تـعلم ان عندما يفقد الأخطبوط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد

* هل تعلم أن من قال في قيام الليل سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، واله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله كان له من الأجر كألف ألف حسنة

* هل تعلم أن إذا تثأب أحدكم ضحك منه الشيطان...!! فأحرص على مقاومة التثاؤب أو إغلق فمك بيدك