|رقم الخبر: 271929
|تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019
|الوقت: 14:51
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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هل تعلم؟!
هل تـعلم ان الحبر المستخدم في ختم اللحوم، يصنع من قشور العنب الأسود
* هل تـعلم ان البعوضة لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سناً وللأرنب . . 28 سناً في فمه، وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42
* هل تـعلم ان تتجدد رموش عين الانسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما
* هل تـعلم ان كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل، عدا التمساح، الذي يحرك فكه العلوي
* هل تـعلم ان قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة
* هل تـعلم ان اكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتر
* هل تـعلم ان أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا
* هل تـعلم ان أضخم أنواع العناكب تعيش في البرازيل، ويصل وزنها إلى 85 غراماً
* هل تـعلم ان أثقل حيوان في العالم هو الحوت الأزرق
* هل تـعلم ان أغلب الأسماك التي في أعماق عميقة جداً عمياء
* هل تـعلم ان الفرس يستطيع أن يظل شهراً كاملاً واقفاً على أقدامه
* هل تـعلم ان أكثر الحيوانات حدة في السمع هي الذئاب والحمير
* هل تـعلم ان 40% من كلمات اللغة المالطية.. عربية الأصل
* هل تـعلم ان أول من عرف القمح، هم المصريون القدماء، عام 5400 قبل الميلاد
* هل تـعلم ان أول مدينة زودت بشبكة هاتفية هي باريس عام 1880م
* هل تـعلم ان أول صورة فوتوغرافية في العالم تم إلتقاطها، كانت في فرنسا عام 1826م
* هل تـعلم ان عندما يفقد الأخطبوط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد
* هل تعلم أن من قال في قيام الليل سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، واله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله كان له من الأجر كألف ألف حسنة
* هل تعلم أن إذا تثأب أحدكم ضحك منه الشيطان...!! فأحرص على مقاومة التثاؤب أو إغلق فمك بيدك
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