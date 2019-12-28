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رقم الخبر: 271929 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل تعلم؟!

هل تعلم؟!

هل تـعلم ان الحبر المستخدم في ختم اللحوم، يصنع من قشور العنب الأسود

* هل تـعلم ان البعوضة لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سناً وللأرنب . . 28 سناً في فمه، وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42

هل تـعلم ان تتجدد رموش عين الانسان باستمرار، ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما

هل تـعلم ان  كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل، عدا التمساح، الذي يحرك فكه العلوي

هل تـعلم ان قلب الذبابة يخفق 1000 مرة في الدقيقة الواحدة

هل تـعلم ان اكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتر

هل تـعلم ان أكبر صحراء في العالم هي الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا

هل تـعلم ان أضخم أنواع العناكب تعيش في البرازيل، ويصل وزنها إلى 85 غراماً

هل تـعلم ان  أثقل حيوان في العالم هو الحوت الأزرق

هل تـعلم ان أغلب الأسماك التي في أعماق عميقة جداً  عمياء

هل تـعلم ان الفرس يستطيع أن يظل شهراً كاملاً واقفاً على أقدامه

هل تـعلم ان  أكثر الحيوانات حدة في السمع هي الذئاب والحمير

هل تـعلم ان  40% من كلمات اللغة المالطية.. عربية الأصل

هل تـعلم ان  أول من عرف القمح، هم المصريون القدماء، عام 5400 قبل الميلاد

هل تـعلم ان أول مدينة زودت بشبكة هاتفية  هي باريس عام 1880م

هل تـعلم ان أول صورة فوتوغرافية في العالم تم إلتقاطها، كانت في فرنسا عام 1826م

هل تـعلم ان عندما يفقد الأخطبوط إحدى أذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد

هل تعلم أن  من قال في قيام الليل سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، واله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله كان له من الأجر كألف ألف حسنة

هل تعلم أن  إذا تثأب أحدكم ضحك منه الشيطان...!! فأحرص على مقاومة التثاؤب أو إغلق فمك بيدك

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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