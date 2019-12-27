سعى منظمو أولمبياد طوكيو 2020، إلى تأكيد عدم تجاوز تكاليف استضافة البطولة، التقديرات الأولية للميزانية وسط مخاوف من حدوث ذلك بعد نقل منافسات سباقات الماراثون والمشي.

وقال توشيرو موتو رئيس اللجنة المنظمة في مقابلة مع رويترز "سنواصل التأكيد للشعب أن التكاليف ستظل أقل من 12 مليار دولار، ولن تزيد عن هذا".

لكن هذا لم يتضمن مبلغ 3 مليارات ين، وهي القيمة الناتجة عن نقل سباقات الماراثون والمشي إلى مدينة سابورو في شمال البلاد.

ولم يعلق موتو، عمن سيتحمل تكاليف نقل السباقات وأشار إلى أنها المشكلة الكبيرة المقبلة التي يجب حلها من قبل المساهمين ومن بينهم حكومتا طوكيو وسابورو.

وقال "هناك اتجاه لجعل الميزانية تبدو قليلة بقدر الإمكان. لكننا نحتاج إلى الأموال لاستضافة الأولمبياد. كحل وسط نحن بحاجة لتقليل نفقات الخدمات، لكن الحصول على اتفاق جماعي صعب للغاية".

وأضاف "عملية اتخاذ القرار كانت مباغتة لكنه كان القرار الصائب. لو استمرت خطة إقامة الماراثون والمشي في طوكيو لانتهى الأمر بنقل الرياضيين إلى المستشفى وربما أصبح رد الفعل هائلا".