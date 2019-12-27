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رقم الخبر: 271922 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: رياضة  
حرمان ملاكم عراقي مدى الحياة

حرمان ملاكم عراقي مدى الحياة

قرر الاتحاد العراقي للملاكمة الاربعاء، حرمان ملاكم عراقي من اللاعب مدى الحياة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لمركز الخبري الوطني ان لجنة الانضباط في الاتحاد قررت معاقبة اللاعب سجاد طالب جبار بحرمانه مدى الحياة، وذلك لتجاوزه في مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف الاتحاد ان “الملاكم المذكور لم يحقق اي بطولة محلية في العراق لفئة المتقدمين، وسيعتمد هذا الاجراء بحق كل من يسيء لسمعة الملاكمة العراقية بغير حق”.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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