وقال الاتحاد في بيان ورد لمركز الخبري الوطني ان لجنة الانضباط في الاتحاد قررت معاقبة اللاعب سجاد طالب جبار بحرمانه مدى الحياة، وذلك لتجاوزه في مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف الاتحاد ان “الملاكم المذكور لم يحقق اي بطولة محلية في العراق لفئة المتقدمين، وسيعتمد هذا الاجراء بحق كل من يسيء لسمعة الملاكمة العراقية بغير حق”.