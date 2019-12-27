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رقم الخبر: 271921 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: رياضة  
أسوأ سجل تهديفي لرونالدو خلال 10 سنوات

أسوأ سجل تهديفي لرونالدو خلال 10 سنوات

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يغيب ​كريستيانو رونالدو​ عن قائمة أفضل خمسة هدافين في السنة التقويمية.

وسجل ​روبرت ليفاندوفسكي​ 54 هدفا، و​ليونيل ميسي​ 50 هدفا، و​كيليان مبابي​ 44 هدفا، و​رحيم ستيرلينغ​ 41، وإيران زهافي 40، بينما سجل رونالدو 39 مرة، 25 مع ​يوفنتوس​ و14 مع البرتغال.

وهذا هو أقل عدد له في العقد الماضي، ومنذ أن سجل 69 مرة في عام 2013، تراجعت أعداده حيث حصل على 61 عام 2014 و57 عام 2015 و55 عام 2016 و53 عام 2017 و49 عام 2018 والآن 39 عام 2019.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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