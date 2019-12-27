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رقم الخبر: 271920 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: رياضة  
الإتحاد العالمي للمصارعة يقدم اعتذاره لإيران

الإتحاد العالمي للمصارعة يقدم اعتذاره لإيران

أعلن المتحدث باسم الإتحاد الإيراني للمصارعة "حسن رنكرز"، ان الإتحاد العالمي للمصارعة بعث رسالة الكترونية للاتحاد الإيراني، أعرب فيها عن اعتذاره للجمهورية الإسلامية؛ معلنا ان منافسات كأس العالم للمصارعة الرومانية ستقام في بداية العام الميلادي المقبل في طهران.

وفي تصريح له مساء يوم الأربعاء أضاف رنكرز، ان الإتحاد العالمي للمصارعة كتب في رسالته انه في حال اجراء المشاورات مع الدول المشاركة في بطولة العالم للمصارعة لكي يتم اقامتها في مستهل العام المقبل 2020.

علما، ان اللجنة التنفيذية للإتحاد العالمي للمصارعة، كانت قد بعثت في وقت سابق من الشهر الماضي برسالة الى الجهات الإيرانية المعنية، تضمنت سحب إستضافة بطولة العالم للمصارعة الرومانية من الجمهورية الإسلامية، عقب قرار متسرع لها اثر الدعايات المزيفة للغرب حول انعدام الأمن في إيران.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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