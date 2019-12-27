حقق ليفربول فوزًا ثمينًا خارج أرضه على ليستر سيتي برباعية نظيفة مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف الريدز جاءت عن طريق روبرتو فيرمينو "ثنائية" وجيمس ميلنر من ركلة جزاء وألكسندر أرنولد، في الدقائق 31، 71، 74 و78 على الترتيب.

وعزز رجال المدرب الألماني يورجن كلوب، تربعهم على عرش صدارة الترتيب بوصولهم للنقطة 52، ليبتعدوا عن ليستر، الوصيف، بفارق 13 نقطة.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

توتنهام 2 – برايتون 1

استون فيلا 1 – نوريتش سيتي صفر

تشيلسي صفر – ساوثهامبتون 2

ايفرتون 1 – بيرنلي صفر

كريستال بالاس 2 – وستهام 1

بورنموث 1 – ارسنال 1

شيفيلد يونايتد 1 – واتفورد 1

مانشستر يونايتد 4 – نيوكاسل 1