اعلن المدير العام لدائرة الرياضة والشباب في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (غرب)، "سيد محمد تقي علوي"، اعلن عن تألق فتاة ايرانية من اهالي المحافظة "نادية اعتماد مقدم" بالميدالية الذهبية خلال منافسات "مواي تاي" (الملاكمة التايلندية)، وبالتالي احراز المركز الاول في هذه البطولة.

واوضح علوي في تصريح لمراسل "ارنا" الاربعاء، ان مسابقات مواي تاي الاسيوية للرجال والنساء، اقيمت في مدينة ابوظبي اللاماراتية، ولمختلف الفئات السنية.

وتابع: لقد شاركت الفتاة الايرانية للوزن 63 كغ "السيدة ناديا اعتماد مقدم"، في فئة الشباب لهذه البطولة، حيث تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية واحراز المركز الاول، والتاهل في حضور العاب طوكيو الاولمبية 2020.

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب الوطني (الايراني) لرياضة الموياي تاي، حصد 33 ميدالية ملونة، بما يشمل 15 ذهبية و10 فضيات و8 برونزيات ليتوج ولاول مرة بلقب البطولة في مسابقات آسيا لرياضة الموياي تاي التي اقيمت بدولة الامارات.