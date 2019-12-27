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رقم الخبر: 271917 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: سياحة  
حضارة بورسيبا البابلية رغم جاذبيتها تعاني الإهمال

حضارة بورسيبا البابلية رغم جاذبيتها تعاني الإهمال

تعد بورسيبا الأثرية ثانية أهم المدن في التراث البابلي بعد بابل لاحتوائها على معبد الأيزدة وآثار زقورته الشهيرة، وهي مجاورة لمقام منسوب للنبي إبراهيم عليه السلام.

بورسيبا تعني باللغة السومرية قرن البحر أو سيف البحر، وهو ما يدل على أنها كانت محاذية للبحر، وربما كانت تمثل ميناء أو موقعا للتبادل التجاري. وذكرت المدينة الاثرية بروسيبا في مقدمة شريعة حمورابي، كما ذكرت في العديد من الوثائق من عهد نبوخذنصر الثاني.

 
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مصدر الخبر: الجزيرة نت
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