تعد بورسيبا الأثرية ثانية أهم المدن في التراث البابلي بعد بابل لاحتوائها على معبد الأيزدة وآثار زقورته الشهيرة، وهي مجاورة لمقام منسوب للنبي إبراهيم عليه السلام.

بورسيبا تعني باللغة السومرية قرن البحر أو سيف البحر، وهو ما يدل على أنها كانت محاذية للبحر، وربما كانت تمثل ميناء أو موقعا للتبادل التجاري. وذكرت المدينة الاثرية بروسيبا في مقدمة شريعة حمورابي، كما ذكرت في العديد من الوثائق من عهد نبوخذنصر الثاني.