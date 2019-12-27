فعلى مدى عام كامل، دربت 10 أطفال من أبناء مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما على الكتابة الإبداعية من خلال ورشات وتدريبات تعمل على تحفيز الأطفال وتشجيعهم على الإبداع.

ويقوم مشروع الكتابة من خلال أنشطة تثقيفية تنمي حس الإبداع لدى الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة من قراءة القصص إلى اللعب بالجمل والكلمات والأسئلة، والرحلات والرسم ورؤية اللوحات.

تقول الشاعرة عبد العال إن تدريب الأطفال كان تجربة جديدة ونوعية، حيث شعرت أن بعض النصوص تستحق النشر، فجمعت النصوص وقدمت لها وكتبت فقرات صغيرة عن الأنشطة وجمعتها في كتاب سميته ألف باء شمس، هذا الكتاب هو مجرد اقتراح للنظر في نصوص هؤلاء الأطفال والتعرف إلى عوالمهم الداخلية.

ألف باء شمس على سبيل المثال، هو اسم الكتاب الذي يتضمن 28 صفحة فيها قصص تنوعت مواضيعها حسب اهتمامات الأطفال وتضمنت نصوصا مختلفة عن الحياة والوطن، فهناك قصص عن القمر والشجر ورغيف الخبز، ونصوص عن الطفولة والوطن والحياة.

وتكمن أهمية هذا التدريب في أنه استقطب أطفالا يحبون الكتابة وجعلهم يهتمون أكثر بها، ودفعهم للبحث عن وسائل صقلها عن طريق القراءة والمعرفة والاستلهام من الفنون جميعها، بالإضافة إلى تدريب الطفل على أن يكوّن نفسه وأن يعبّر عن ذاته ومخاوفه وشكوكه وهواجسه.