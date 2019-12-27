عقدت فرقة مسرح سورية بإدارة الفنان محمد خير الجراح مؤتمراً صحافياً في مسرح الخيام معلنة عن انطلاقتها وعن باكورة مشاريعها مسرحية «سلطان زمانو» التي من المؤمل أنها انطلقت بعروضها يوم 26 الشهر الحالي.

وبين الفنان الجراح خلال المؤتمر أن الفرقة تشكّلت لاجتماع فريقها على حلم قديم مشترك بين الجميع بمحاولة إعادة المسرح الشعبي الذي يتوجّه لكل العائلة للمسارح الخاصة بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات.

ولفت الجراح الذي يتولّى إخراج المسرحية كما يشارك كبطل فيها ليكون ظهوره بمثابة الفنان الشامل، حيث سيمثل ويغني أغاني كتبت خصيصاً للعمل، ويقدّم استعراضاً أيضاً إلى أن كل تلك المهام الملقاة على عاتقه جاءت بشغف منه ليخرج العمل بالصيغة التي أرادوها له بسيطة قريبة من الجمهور بعيدة عن التكلّف، يلامس هموم الناس وهدفه الأول نشر المتعة بينهم عبر ساعتين من الفرجة المسرحية المليئة بمحاولات كسب ضحكته وإبعاده عن كل ما يدور خارج خشبة المسرح.

ونوّه الجراح بأن الجمع بين الإخراج والتمثيل لم يأت بغرض البحث عن مجد إخراجي، أو مسرحي، وأن المهمة صعبة وتحمله مسؤولية أكبر تجاه الجمهور والعرض وساعده في ذلك تولي كاتب النص سعيد الحناوي مهمة التعاون الفني ليراقب ظهور الجراح على المسرح أيضاً، متمنياً أن يوفق بهذه المهام ويحقق العرض غاية الفريق مجتمعاً بفرجة بسيطة ومسلية.