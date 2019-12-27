هو ريسيتال لا يشبه أي ريسيتال آخر، فالمرنمون هم من ​جوقة نسروتو​، هذه الجوقة التي في رصيدها عدد كبير من النجاحات في لبنان وخارجه، وخصوصاً حين رنمت الجوقة في كاتدرائية مار توما الحبرية في المقر الصيفي لقداسة ​البابا فرنسيس​ في الكاستل غاندولفو في ​إيطاليا​، أما المسرح الذي إحتضن هذا الرسيتال، فهو مسرح جامعة الروح القدس، التي تعتبر منارة ثقافية في العلم والموسيقى، فآباؤها وضعوا ألحاناً كثيرة ومتقنة جداً لنصوص من الليتورجية المارونية، وتُعتبر هذه الألحان كنزاً ثميناً يجب المحافظة عليه.

بدعوة من جامعة الروح القدس فرع زحلة، أحيت جوقة نسروتو الأناشيد بقيادة ​الأب مروان غانم​ رسيتال عيد الميلاد، بمشاركة العازفين روجيه كرموش على الأورغ وأستاذ العود عبود زينو على العود، أستاذ الكمان جورج عاصي وأستاذ الغيتار ناجي سربوخ من التغطية السابقة، قدمت الرسيتال رئيسة التحرير هلا المر، هندسة صوت ميشال عشقوتي.