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رقم الخبر: 271914 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: ثقافة وفن  
الأناشيد على مسرح جامعة الروح القدس في زحلة .. إبداع الأداء وعراقة الألحان

الأناشيد على مسرح جامعة الروح القدس في زحلة .. إبداع الأداء وعراقة الألحان

حين تلتقي جوقة رائدة في أداء الترانيم والأغنيات الميلادية بجامعة عريقة ذات إرث موسيقي ماروني كبير، ستكون النتيجة حتماً إبداع فيه الكثير من الأصالة والعراقة.

هو ريسيتال لا يشبه أي ريسيتال آخر، فالمرنمون هم من ​جوقة نسروتو​، هذه الجوقة التي في رصيدها عدد كبير من النجاحات في لبنان وخارجه، وخصوصاً حين رنمت الجوقة في كاتدرائية مار توما الحبرية في المقر الصيفي لقداسة ​البابا فرنسيس​ في الكاستل غاندولفو في ​إيطاليا​، أما المسرح الذي إحتضن هذا الرسيتال، فهو مسرح جامعة الروح القدس، التي تعتبر منارة ثقافية في العلم والموسيقى، فآباؤها وضعوا ألحاناً كثيرة ومتقنة جداً لنصوص من الليتورجية المارونية، وتُعتبر هذه الألحان كنزاً ثميناً يجب المحافظة عليه.

بدعوة من جامعة الروح القدس فرع زحلة، أحيت جوقة نسروتو الأناشيد بقيادة ​الأب مروان غانم​ رسيتال عيد الميلاد، بمشاركة العازفين روجيه كرموش على الأورغ وأستاذ العود عبود زينو على العود، أستاذ الكمان جورج عاصي وأستاذ الغيتار ناجي سربوخ من التغطية السابقة، قدمت الرسيتال رئيسة التحرير هلا المر، هندسة صوت ميشال عشقوتي.

 
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مصدر الخبر: موقع الفن
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