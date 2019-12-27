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رقم الخبر: 271913 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:45 الاقسام: ثقافة وفن  
فلم تحليق الأسماك الإيراني يقتنص جائزة مهرجان ساليداندو الإيطالي

فلم تحليق الأسماك الإيراني يقتنص جائزة مهرجان ساليداندو الإيطالي

حصل الفيلم الايراني القصير تحليق الاسماك (برواز ماهي ها) للمخرج محمد توريوريان على الجائزةالخاصة للجنة الحكام في مهرجان ساليداندو الإيطالي .

وقد فاز هذا الفيلم في وقت سابق بالميدالية البلاتينية لمهرجان هيوستن الأمريكي في نسخته الـ 51، كما فاز بجائزة أفضل فيلم من مهرجان قوس قزح السينمائي الأسترالي السادس، كما حصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان VKRATZE  الدولي في روسيا.

واقيم مهرجان ساليداندو الإيطالي بنسخته الرابعة في الفترة بين 20-22 ديسمبر الحالي في محافظة كالياري الإيطالية. وركزت هذه الدورة من المهرجان على الأفلام الاجتماعية القصيرية، حيث استضافت 120 فيلما، فازت ثلاثة منها بلقب الأفضل في الحفل الختامي للمهرجان.

ويهدف مهرجان ساليداندو الى تحفيز المنافسة بين صانعي الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها الـ 20 دقيقة وأنواع الأفلام الوثائقية، والقصصية، وأفلام الرسوم المتحركة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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