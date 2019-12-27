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رقم الخبر: 271912 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 11:35 الاقسام: رياضة  
منتخب إيران لكرة الصالات الأول آسيويا والسادس عالميا
في ختام العام 2019 ..

منتخب إيران لكرة الصالات الأول آسيويا والسادس عالميا

احتفظ المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات بالمركز السادس عالميا وفقا لآخر التصنيفات.

نشر الأربعاء الموقع العالمي (futsalworldranking) آخر تصنيف له للمنتخبات الوطنية لكرة الصالات الخماسية في مختلف دول العالم.

ويحتل المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات حسب هذا التصنيف المركز السادس برصيد 1603 نقاط، فيما تأتي بعده في التصنيف كازاخستان وإيطاليا على التوالي.

وتقف منتخبات البرازيل، واسبانيا, وروسيا بالمركز الأول حتى الثالث بتسجيل 1839، و1787، و1654 نقطة على التوالي.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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