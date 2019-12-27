في ختام العام 2019 ..

نشر الأربعاء الموقع العالمي (futsalworldranking) آخر تصنيف له للمنتخبات الوطنية لكرة الصالات الخماسية في مختلف دول العالم.

ويحتل المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات حسب هذا التصنيف المركز السادس برصيد 1603 نقاط، فيما تأتي بعده في التصنيف كازاخستان وإيطاليا على التوالي.

وتقف منتخبات البرازيل، واسبانيا, وروسيا بالمركز الأول حتى الثالث بتسجيل 1839، و1787، و1654 نقطة على التوالي.