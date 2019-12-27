سيخوض الفيلم الایراني الصبح، الظهر، الليل" للمخرج نيما قطبي سباق الدورة الحادية والعشرين لمهرجان " Bunter Hund" الدولي للأفلام بألمانيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.

و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.