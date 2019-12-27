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رقم الخبر: 271911 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019 الوقت: 12:45 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني الصبح، الظهر، الليل يتأهل لمهرجان المانيا الدولي

الفيلم الايراني الصبح، الظهر، الليل يتأهل لمهرجان المانيا الدولي

سيخوض الفيلم الایراني الصبح، الظهر، الليل" للمخرج نيما قطبي سباق الدورة الحادية والعشرين لمهرجان " Bunter Hund" الدولي للأفلام بألمانيا.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.

و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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