|رقم الخبر: 271911
|تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2019
|الوقت: 12:45
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفيلم الايراني الصبح، الظهر، الليل يتأهل لمهرجان المانيا الدولي
سيخوض الفيلم الایراني الصبح، الظهر، الليل" للمخرج نيما قطبي سباق الدورة الحادية والعشرين لمهرجان " Bunter Hund" الدولي للأفلام بألمانيا.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس من اذار/مارس المقبل وستستمر حتى الثامن منه في مدينة ميونيخ.
و"الصبح، الظهر، الليل" من كتابة واخراج وانتاج نيما قطبي ويشارك في تمثيله كل من هدايت قطبي واحسان حاجياني ونيما مظفري بور.
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